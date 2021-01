In der dritten Fußball-Liga hat der 1. FC Magdeburg am Mittwoch auswärts gewonnen. Die Magdeburger schlugen Duisburg 2:1. Damit verbesserte sich der FCM in der Tabelle auf Rang 16. Der Hallesche FC kam zu Hause gegen Waldhof Mannheim nicht über ein 0:0 hinaus. Damit bleiben die Hallenser auf Platz 9. Die Spielberichte finden Sie weiter unten. An diesem Sonnabend findet übrigens das Sachsen-Anhalt-Derby zwischen Halle und Magdeburg statt. Anpfiff ist um 14 Uhr in Halle. In der Handball-Bundesliga der Frauen hat SV Union Halle-Neustadt im Kampf um den Klassenerhalt einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Aufsteigerinnen verloren das Nachholspiel gegen den Vorletzten 1. FSV Mainz 05 mit 22:28. Kein guter Tag war es auch für den SV Halle in der Basketball-Bundesliga der Damen. Das Team unterlag in Hannover 64:86.