Es geht weiter: Bund und Länder haben den Shutdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie um weitere drei Wochen verlängert. Bis mindestens 7. März wird das öffentliche Leben in Sachsen-Anhalt damit weitgehend still stehen. Das ist eine Woche kürzer, als vom Kanzleramt geplant, betonte am Abend Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bei der Vorstellung der Ergebnisse.