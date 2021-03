Zunächst an der Reihe sind die Einsatzkräfte, die einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Sachsen-Anhalts Innenminister Michael Richter (CDU) will, dass so schnell wie möglich allen gut 6.000 aktiven Beamten eine Impfung angeboten wird. In anderen Bundesländern wird das so gehandhabt.



Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) lehnen das bisher ab und verweisen auf die Vorgaben der Bundesimpfverordnung. Darin ist geregelt, dass Polizeikräfte mit erhöhtem Ansteckungsrisiko mit zweithöchster Priorität geimpft werden können. Das trifft etwa zu, wenn sie Demonstrationen absichern.