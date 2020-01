Zwei Coronavirus-Verdachtsfälle in Sachsen-Anhalt haben sich nicht bestätigt. Das hat das Sozialministerium am Abend mitgeteilt. Weitere Details soll es demnach im Laufe des Tages geben. Ein 60-Jähriger aus Dessau-Roßlau und ein 34-Jähriger aus Naumburg waren wegen des Verdachts auf eine Infektion mit dem Corona-Virus isoliert in Krankenhäusern behandelt worden.



In China ist die Zahl der Toten derweil auf 170 gestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt bei mehr als 7.700.