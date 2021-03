Einer der wichtigsten Industriestandorte im Süden Sachsen-Anhalts ist wieder direkt per Schiene erreichbar . Seit dieser Woche wird der Chemie- und Industriepark Zeitz mit Güterzügen über die Elster-Bahnbrücke angefahren. Das ist deshalb so besonders, weil die Brücke durch das Hochwasser 2013 zerstört und damit unpassierbar wurde. Die Pächterin der Strecke, die Bayerische Regionaleisenbahn (BRE), erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, die Instandsetzung der Brücke sei sehr kompliziert gewesen. Fundament, Pfeiler, Schwellen und Schienen hätten mit den noch vorhandenen Teilen der Brücke verbunden werden müssen. Jetzt rollt laut BRE wieder täglich Güterverkehr über die Brücke – und muss keine 50 Kilometer Umweg über Altenburg in Thüringen mehr nehmen.

Nicht erst nächste Woche, sondern schon Sonnabend sollen die ersten Corona-Selbsttests in Deutschland in den Handel kommen. Aldi Nord und Aldi Süd kündigten an, dass Kunden jeweils eine Packung an der Kasse erhalten können. Die Packung koste rund 25 Euro und enthalte fünf Tests. Ein Testergebnis soll den Angaben zufolge innerhalb von 15 Minuten nach einem Nasenabstrich vorliegen. Die Erkennungsrate liege bei 96 Prozent. Die Drogeriemarktketten Rossmann und dm wollen mit dem Verkauf am Dienstag kommender Woche beginnen. Apotheken wollen die Selbsttests ebenfalls anbieten.