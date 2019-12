In Magdeburg hat der Forschungsdienstleister AKKA sein neues "Digital Center of Excellence" eröffnet. Hier sollen hochqualifizierte Absolventen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik an Projekten namhafter Hersteller aus dem Mobilitätssektor arbeiten. Durch das Exzellenzzentrum sollen in der Landeshauptstadt in den nächsten zwei Jahren bis zu 200 hochwertige Arbeitsplätze entstehen. Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sagte, die Ansiedlung zeige die Bedeutung Magdeburgs als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Innovationsstandort.