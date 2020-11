06:53 Uhr | Rentner aus Zahna gewaltsam zu Tode gekommen: Heute Urteil erwartet

Nach dem gewaltsamen Tod eines Rentners in Zahna-Elster wird heute ein Urteil erwartet. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts in Dessau mit. Dem 54 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, einen Rentner verschleppt, misshandelt und getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte in dieser Woche auf lebenslange Haft wegen Mordes plädiert, die Verteidigung des Angeklagten auf Freispruch aus Mangel an Beweisen. Der 77 Jahre alte Rentner war im Januar 2019 tot und gefesselt in einem entlegenen Wassergraben aufgefunden worden.

06:40 Uhr | Bakterien und Schimmelpilze: Unternehmen aus Salzwedel ruft Baumkuchen zurück

Salzwedel gilt als die Baumkuchen-Stadt. Jetzt muss ein Unternehmen seine Produkte zurückrufen. (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein Hinweis für Sie, wenn Sie zuletzt Baumkuchen aus der ersten Salzwedeler Baumkuchenfabrik Hennig gekauft haben: Das Unternehmen hat seine komplette Baumkuchen-Produktpalette zurückgerufen. In einigen Produkten seien Bakterien und Schimmelpilze festgestellt worden, teilte das Unternehmen auf seiner Website mit. Betroffen sind demnach im Oktober hergestellte Produkte. Weil aber auch früher produzierte Baumkuchen betroffen sein könnten, ruft das Unternehmen alle in den vergangenen zwölf Monaten hergestellten Produkte zurück – also auch die Baumkuchen, die zum Beispiel von Kunden eingefroren worden sind.

06:27 Uhr | Champions League: Deutsche Teams gut drauf

Wir schauen zu König Fußball: In der Champions League gibt es nämlich auch heute Morgen erfreuliche Meldungen für Fußball-Deutschland: Beide Bundesligisten haben ihre Spiele am Abend gewonnen. RB Leipzig gewann gegen Paris SG mit 2:1, Borussia Dortmund bringt aus Brügge einen 3:0-Sieg mit. Das läuft also.

06:15 Uhr | Feuer in Kemberg: 1.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Flammen

In Kemberg im Landkreis Wittenberg ist in der Nacht ein Großbrand ausgebrochen. Laut Polizei brennt im Ortsteil Globig eine mindestens 1.000 Quadratmeter große Lagerhalle. Aktuell sei die Feuerwehr noch im Einsatz, hieß es. Weitere Informationen gibt es noch nicht.

05:59 Uhr | Streit um Maskenpflicht in Magdeburger Straßenbahn: Frau angegriffen – Kontrollen sollen verstärkt werden

Der Kopfschüttler am Morgen kommt aus Magdeburg: In einer Straßenbahn in der Stadt hat ein Pärchen eine Frau angegriffen, die die jungen Leute auf die geltende Maskenpflicht hingewiesen hatte. Laut Polizeibericht hatten die beiden Angesprochenen – nach Schätzungen etwa 17 bis 22 Jahre alt – die Frau zunächst beleidigt. Dann griffen sie die 56-Jährige körperlich an. Die Magdeburgerin hatte Schmerzen, wollte aber nicht behandelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Vorfall hat sich schon diesen Dienstag ereignet. Schärfere Kontrollen: Halten die Menschen sich an die Maskenpflicht? Das soll in Magdeburg stärker kontrolliert werden. Bildrechte: Magdeburger Verkehrsbetriebe