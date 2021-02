All der Schnee und die deshalb verstopften Nebenstraßen der vergangenen Wochen haben nun einen großen Nachteil: Sowohl in Magdeburg als auch in Halle stapeln sich Müllberge vor so manchem Wohnhaus. Die Müllentsorger hatten zuletzt schlicht keine Chance, mit ihren großen Fahrzeugen in Nebenstraßen zu fahren und den Müll abzutransportieren. In Halle ist zuständige Wasser- und Stadtwirtschaft eigenen Angaben zufolge seit Beginn der Woche dabei, nachzuarbeiten. Heute zum Beispiel soll stehen gelassener Müll unter anderem im Waldstraßenviertel oder in der Südstadt abgeholt werden.

So sah es vorige Woche in Teilen von Halle aus – und das ist teilweise noch immer so. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla