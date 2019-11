14.11.2019 | Der Morgenticker für Sachsen-Anhalt Fusion von Sparkassen: Alle Filialen sollen erhalten bleiben

Heute im Morgenticker: Sparkasse Jerichower Land will mit Sparkasse Stendal fusionieren, alle Filialen sollen erhalten bleiben. Und: Zum Welt-Diabetes-Tag – So viele Menschen sterben an der Stoffwechselkrankheit. Außerdem Thema bei uns: 4,31 Promille – Mann schlägt Mutter.

Bildrechte: MDR/Jörn Rettig von Luca Deutschländer, MDR SACHSEN-ANHALT