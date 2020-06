In Bernburg wird der absturzgefährdete Giebel am früheren Regierungsgebäude heute per Kran abgenommen und abtransportiert. Oberbürgermeister Schütze sagte MDR SACHSEN-ANHALT, eine provisorische Stütze für den 40 Tonnen schweren Ziergiebel sei nicht ausreichend gewesen. Nach der Restaurierung soll er wieder an seinen alten Platz zurückkehren. Bei den Sanierungarabeiten war aufgefallen, dass der Ziergiebel nicht mehr sicher befestigt ist. Daraufhin wurde der Alte Markt in Bernburg vorsichtshalber gesperrt.

Der Marktplatz in Bernburg ist gesperrt, weil der Giebel am ehemaligen Regierungsgebäude einzustürzen droht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK