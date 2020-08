Gegen eine rechtsextreme Prepper-Gruppe, die sich auf einen Rassenkrieg vorbereitet haben soll, wird nun auch in Sachsen-Anhalt ermittelt. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg sagte, gegen mehrere Beschuldigte sei ein Verfahren eingeleitet worden. Dabei gehe es um mutmaßliche Verstöße gegen das Waffengesetz und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Wie die Tageszeitung "taz" zuerst berichtete , beschäftigen sich die Ermittler vor allem mit mutmaßlich illegalen Schießtrainings auf einer Anlage in Jüdenberg im Kreis Wittenberg, die keine Betriebserlaubnis hatte. Auch in Sachsen wird gegen die Gruppe ermittelt.

Die Gruppe hatte sich 2015 zusammengetan. Die Mitglieder wollten sich auf eine angeblich drohende Krise vorbereiten. Geplant war, ein Dorf in Nordsachsen mit Waffengewalt zu unterwerfen. Die Facebook-Chats, in denen das Vorgehen geplant wurde, waren vor acht Wochen an die Öffentlichkeit gekommen. Zu dem Netzwerk sollen mehrere Bundeswehr-Reservisten und Burschenschafter gehören. Ein Mann hat demnach in einem Corona-Krisenstab eines Landkreises in Sachsen-Anhalt gedient. Mindestens ein Mitglied der Gruppe soll jahrelang für die AfD-Landtagsfraktion gearbeitet haben, ein weiteres Mitglied soll der CDU in Sachsen-Anhalt angehört haben.



Anders als in der heutigen Druck-Ausgabe der "taz​" berichtet die Zeitung online, dass ihr der Reservistenverband mitgeteilt habe, inzwischen einen der Männer ausgeschlossen zu haben. Drei weitere Personen seien ausgetreten. Andere Verfahren liefen derzeit noch.