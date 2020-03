Mehrere Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt schränken aufgrund des Coronavirus Patientenbesuche ein. Das Städtische Klinikum Dessau teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, damit solle das Risiko für Ansteckungen verringert werden. Für Verwandte von Schwerkranken oder Kindern werden demnach individuelle Lösungen gesucht. Die Asklepios-Klinik in Weißenfels will ab sofort nur noch zwei Angehörige pro Tag gestatten. Das Krankenhaus in Zerbst erlaubt gar keine Besucher mehr . Dort hatte es einen Coronavirus-Fall gegeben. Auch in Magdeburg empfehlen die Behörden, Besuchszeiten in Kliniken und Altenheimen zu begrenzen.

In Sachsen-Anhalt soll es künftig mehrere Waffenverbotszonen geben. Im Gespräch sind zum Beispiel der Hasselbachplatz in Magdeburg und der Riebeckplatz in Halle. Diese Ankündigung des Innenministeriums sorgt auf unserer MDR-SACHSEN-ANHALT-Facebookseite für Gesprächsstoff unter den Nutzern. Sie glauben zum Teil nicht an die Wirkung.



Jörg Dittus schreibt zum Beispiel "Ja. Kriminelle halten sich bekanntermaßen ja an Regeln." Oder Ronny Hartmann: "Die Schilder werden bestimmt helfen und die bösen Jungs und Mädels vor Ehrfurcht erzittern lassen." Und Robert Moser meint: "Wieso Waffenverbotszonen? Außerhalb darf man mit Waffen rumlaufen?"



In Deutschland wird der Umgang mit Waffen im Waffengesetz geregelt. Die Einrichtung einer Waffenverbotszone soll es erleichtern, Waffen sicherzustellen. So könnten den Menschen bei Kontrollen auch Messer abgenommen werden, die normalerweise nicht unter das Gesetz fallen.