Der Schlagersänger Philipp Schmidt – musikalisch bekannt als Phil Stewman – bekommt sein Märchenschloss in Gerbstedt zurück. So hat es ein Richter am Landgericht Halle heute entschieden. Ein Rechtsstreit war entbrannt, nachdem die Mutter das Anwesen an einen Bekannten verkauft hatte.



Der Sohn hatte das Schloss zwar an seine Mutter übertragen, aber der Richter geht davon aus, dass damit nur mögliche Forderungen eines unehelichen Kindes umgangen werden sollten. Darüber seien sich alle einig gewesen. Für den Verkauf durch die Mutter wiederum nimmt der Richter ein böswilliges Zusammenwirken mit dem Käufer an, um den Sohn aus dem Eigentum zu verdrängen. Das sei sittenwidrig und der Verkauf damit unwirksam.

Um dieses Anwesen geht es vor Gericht: das Schloss Gerbstedt