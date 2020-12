In zwei Wochen ist Heiligabend. Wie der aussehen wird? Ich weiß es noch nicht. Also, ich weiß es wieder nicht. Denn angesichts der Appelle aus Wissenschaft und Politik kreisen bei mir nun die Gedanken: Was ist möglich, was nötig, was vernünftig? Mir fällt es schwer, Weihnachten nur wie einen Termin zu sehen. Also, wie ein kalendarisches Ritual, das man einfach so nachholen kann. Aber streng genommen … Na, warten wir es ab.