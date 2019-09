Wittenberg will die Landesgartenschau 2026 zu sich in die Stadt holen. Das hat gestern der Stadtrat entschieden. Die Idee ist, die Elbe mit dem Stadtzentrum zu verbinden. Für die Bewerbung muss die Stadt zunächst 60.000 Euro für Planungskosten aufbringen.

251 Euro – So viel zahlen Studenten in Magdeburg im Durchschnitt für ihre Wohnung. Verglichen mit anderen Hochschulstädten ist die Miete damit besonders günstig. Für eine Studie hatte das Institut der deutschen Wirtschaft und der Finanzberater MLP die Mieten von 30-Quadratmeter-Wohnungen mit Nähe zur Uni analysiert. Am meisten zahlen Studenten in München und Stuttgart.