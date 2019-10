Herzlich Willkommen im Morgenticker! Bis 11 Uhr bekommen Sie hier alle Infos, die heute in Sachsen-Anhalt wichtig sind.

06:29 Uhr | Beschäftigte von Aryzta wollen mehr Lohn

Die Beschäftigten des Tiefkühlbackwaren-Herstellers Aryzta in Eisleben wollen mehr Geld. Sie bekommen 25 Prozent weniger als ihre Kollegen in einem Werk in Bayern. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten will das nicht länger hinnehmen und arbeitet an einem Tarifvertrag für die Mitarbeiter in Eisleben, heute gehen die Tarifverhandlungen weiter. Aryzta hat die unterschiedliche Bezahlung allerdings verteidigt. Sie sei "historisch gewachsen", hieß es.

06:20 Uhr | Karambolage auf der A2: Zwei Schwerverletzte

In die Karambolage gestern Abend waren fünf Autos verwickelt. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß Bei einem Unfall auf der A2 zwischen Magdeburg und Ziesar sind gestern Abend fünf Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Laster in Richtung Berlin einen Reifen verloren und kam ins Schleudern. Drei Autos fuhren auf den Laster auf. Das Rad flog auf die Gegenfahrbahn und traf dort einen weiteren Lkw. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, drei weitere leicht. Alle Fahrzeuge mussten laut Polizei abgeschleppt werden, die Fahrbahn war für sechs Stunden gesperrt. Schaden: mindestens 100.000 Euro.

06:07 Uhr | Kreistag trifft sich zum ersten Mal

Die Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt liegt nun schon einige Monate zurück. Sie erinnern sich aber vielleicht, dass in Teilen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld erst vor wenigen Wochen gewählt wurde. Grund war, dass die Wahl im Mai kurzerhand abgesagt werden musste. Nun also wurde im September gewählt – und heute kommt zum ersten Mal der neu gewählte Kreistag in Köthen zusammen. Gute Debatte wünschen wir!

05:56 Uhr | Entwarnung bei Hermes – 600.000 Artikel liegen geblieben

Großeinsatz gestern bei Hermes in Haldensleben: Inzwischen haben die Ermittler Entwarnung gegeben. Bildrechte: MDR/Tom Wunderlich Entwarnung im Hermes-Versandzentrum in Haldensleben: Nachdem dort am Dienstag innerhalb kurzer Zeit zwei Mitarbeiter gestorben waren, läuft seit gestern Abend der Betrieb wieder. Ermittler haben keine gesundheitsgefährdenden Stoffe gefunden. Gestern hatte es wegen der beiden Todesfälle einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gegeben, man wollte auf Nummer sicher gehen. Die Polizei vermutet aber, dass die beiden Mitarbeiter zufällig kurz hintereinander gestorben waren.



Klar ist: Nachdem der Betrieb rund 24 Stunden stillgestanden hat, müssen die Mitarbeiter am Standort Haldensleben einiges nachholen. Rund 600.000 Artikel sind laut Hermes liegengeblieben. Das abzuarbeiten, wird rund zwei Tage dauern. Die Folge: Viele Kunden werden noch ein bisschen Geduld haben müssen, bis ihr Paket ankommt.

Das Hermes-Versandzentrum in Haldensleben Im Hermes-Paketzentrum in Haldensleben werden Warensendungen sortiert und bearbeitet. Das Logistikzentrum liegt etwa 30 Kilometer nordwestlich von Magdeburg und ist, laut Unternehmen, eines der europaweit größten seiner Art. Am Standort Haldensleben werden etwa 3.000 Mitarbeiter beschäftigt und jährlich bis zu 200 Millionen Artikel bearbeitet. Hermes gehört wie unter anderem der Versandhandel Baur und Bon Prix zur Otto-Group.

05:39 Uhr | Pfau geht stiften – Polizei bringt ihn zurück

Na sowas: Aus dem Bergzoo in Halle ist gestern ein Pfau ausgebrochen. Die Polizei fing ihn mittags aber wieder ein. Der Vogel ist übrigens nicht das erste Mal stiften gegangen. Bereits Ende September war er aus dem Zoo abgehauen. Auch damals brachte die Polizei ihn zurück. Liebt die Freiheit: Aus dem Bergzoo Halle ist erneut ein Pfau ausgebrochen. (Symbolbild) Bildrechte: colourbox.com

05:31 Uhr | Herbstlicher Donnerstag