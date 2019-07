Lena Grünthal und Paula Gitzel haben einen Traum: Die jungen Frauen wollen später einmal als Ärztinnen arbeiten – und zwar in Osterburg in der Altmark. Das haben die beiden meinen Kollegen Florian Leue und Luca Deutschländer erzählt, die in dieser Woche auf Sommerreise in Sachsen-Anhalt sind. Das Besondere: Junge Menschen wie Lena und Paula gibt es nicht oft. Für den ländlichen Raum bedeutet das: Es wird immer schwieriger, Nachwuchs in den Arztpraxen zu finden. Die Stadt Osterburg hat sich da aber etwas ausgedacht: Mit einem Stipendium will sie dafür sorgen, dass junge Mediziner ihre Praxis später in Osterburg eröffnen.