Vor einem halben Jahr ist der Kohleausstieg beschlossen worden. Nun wurden für Sachsen-Anhalt drei Projekte genehmigt, die komplett vom Bund finanziert und noch in diesem Jahr umgesetzt werden könnten. Zunächst gibt es Geld für die Ortsumfahrung Bad Kösen im Burgenlandkreis sowie für die Reinigung des Naumburger Doms. Das teilte die Staatskanzlei mit. Bei dem dritten genehmigten Projekt soll das direkte Umfeld des Doms saniert und hergerichtet werden. Wegen des Ausstiegs aus der Braunkohle ist geplant, in den betroffenen Bergbauregionen – also in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen – 40 Milliarden Euro zu investieren. Sachsen-Anhalt soll zwölf Prozent – also knapp fünf Milliarden Euro – erhalten.