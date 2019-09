Das Landesweingut in Bad Kösen im Burgenlandkreis wird neu gebaut. Das haben die Aufsichtsräte der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt und des Landesweinguts beschlossen. Wegen des schlechten Bodens soll nun aber am alten Standort in den Saalhäusern gebaut werden – und nicht im Kloster Pforta. Das Landesweingut hofft durch den Neubau auf eine Stärkung des Tourismus. Die alten Häuser sind nicht mehr zeitgemäß und außerdem hochwassergefährdet.

Im BioPharmaPark in Dessau-Roßlau sind zwei neue Großanlagen eingeweiht worden. Das Unternehmen Merz hat eine Produktionsstätte für ästhetische Medizin eröffnet. Investiert wurden der Firma zufolge rund 15 Millionen Euro. Am Standort in Rodleben beschäftigt Merz rund 150 Mitarbeiter.



Außerdem hat das Unternehmen Oncotec 35 Millionen Euro in eine neue Anlage investiert. Oncotec stellt unter anderem Krebs-Arzneimittel her und hat in Rodleben rund 300 Mitarbeiter.