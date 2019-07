Was sonst noch los ist 10:00 Uhr – Magdeburg: Der Heimatforscher Helmut Menzel übergibt eine Auswahl seiner aktuellen Schriften und Dokumentationen als Geschenk an die Stadtbibliothek.



14:00 Uhr – Pömmelte: Experten geben Einblick in aktuelle Grabungen und Funde.



19:30 Uhr – Blankenburg: Im Schlossgarten gibt das Theater Harz die Ersatzvorstellung der Komödie "Captain's Dinner".