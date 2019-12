Ein Tierpfleger im Kostüm eines Elefanten? Ja, ganz richtig. Dieses Foto haben wir gestern im halleschen Bergzoo aufgenommen. Da ist das vor einigen Monaten geborene Elefantenbaby getauft worden - und zwar auf den Namen Elani, was die Erleuchtete bedeutet. Und warum nun das Elefantenkostüm? Elani ist laut Zoo noch sehr scheu und hängt an seiner Mama, deshalb wollten sie das Junge im Bergzoo nicht allzu sehr erschrecken. Am Ende hat's aber auch ohne Elefantenkostüm geklappt: Elani wurde mitten im Gehege getauft. Na dann: Willkommen auf Erden, Elani!

Nach dem Anschlag von Halle mit zwei Toten wird dem Attentäter sehr wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt der Prozess gemacht. Das hat jetzt ein Sprecher des Oberlandesgerichts in Naumburg gesagt. Demnach stehen das Justizzentrum in Halle oder aber das Magdeburger Landgericht zur Auswahl. Konkret entscheidet sich das, wenn die Anklage verschickt ist. Der Rechtsterrorist Stephan B. hatte am 9. Oktober versucht, in der halleschen Synagoge ein Massaker anzurichten. Er scheiterte an einer verschlossenen Tür und erschoss vor dem Gotteshaus eine Passantin und einen Mann in einem Dönerladen.