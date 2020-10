Haseloff sagte weiter, es sei notwendig, die Zahl der Kontakte um 75 Prozent zu reduzieren. Das erfordere ein bundesweit einheitliches Vorgehen. Der Ministerpräsident hatte in den vergangenen Wochen stets darauf gepocht, die Maßnahmen den lokalen Infektionszahlen anzupassen. Bereits heute will die Landesregierung die Beschlüsse in Landesrecht umsetzen. Ab Montag gilt dann in Deutschland bis Ende November ein "Teil-Lockdown". Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf umfangreiche Maßnahmen geeinigt, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Was das nun genau bedeutet, haben wir in diesem Artikel aufgelistet: