Denn die Behörden sehen für Sachsen-Anhalts Flüsse derzeit noch keine Hochwassergefahr. Das teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz MDR SACHSEN-ANHALT mit. Die Wasserstände würden täglich kontrolliert. Besonders im Blick habe man Schwarze und Weiße Elster, die Saale samt ihrer Nebenflüsse, die Mulde und die Harz-Flüsse. Auch die Lage an der Elbe zeigt sich laut Experten weiter entspannt. In der kommenden Woche soll die Situation neu bewertet werden. Dann erreicht das Tauwasser aus Tschechien die Elbe und deren Zuflüsse in Sachsen-Anhalt.



Stand heute Morgen ist in Sachsen-Anhalt an drei Pegeln die erste Alarmstufe erreicht: