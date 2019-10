Unverpackt-Läden und ihre Kunden wollen etwas für die Umwelt tun. Bildrechte: Grünland der Bioladen

In einem Bioladen in Salzwedel gibt es ab sofort auch unverpackte Lebensmittel. Sie haben ihren Platz zwischen Bio-Obst und Bio-Gemüse gefunden. Unverpackt-Läden sind im Trend – unter anderem, weil es in ihnen keine umweltschädlichen Plasteverpackungen gibt. Stattdessen füllen Kunden in ihre mitgebrachten Dosen das ab, was sie benötigen. Möglich ist das also jetzt auch in Salzwedel.