Sachsen-Anhalts Landesregierung verpasst ihr Ziel, bis Ende nächsten Jahres alle Schulen mit schnellem Internet auszustatten. Das berichtet heute die Mitteldeutsche Zeitung und beruft sich auf eine Prognose des Finanzministeriums. Demnach sollen in diesem Jahr 20 Schulen im Land digital hochgerüstet werden. 2020 soll es dann gut die Hälfte der insgesamt 750 Schulen sein. Der Rest dann 2021.

Das Thema Fleisch sorgt gerade für hitzige Debatten in Deutschland. Politiker von CDU, SPD und Grünen wollen, – wie auch der Tierschutzbund – dass das Fleisch teurer wird. Im Gespräch sind höhere Steuern, um bessere Haltungsbedingungen für die Tiere zu finanzieren. So könnte zum Beispiel die Mehrwertsteuer von bisher 7 auf 19 Prozent steigen. Was halten Sie davon?