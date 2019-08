Unbekannte haben aus einem Windpark in Gerbstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz sieben Kameras im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen. Diese gehörten laut Polizei zu einem Warnsystem, mit dem Vogelschäden verhindert werden sollen. Die Täter hatten für den Diebstahl eine offenbar eigens dafür präparierte Leiter mitgebracht. Der Diebstahl könnte sich laut Polizei bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet haben. Sie sucht Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge an der Anlage beobachtet haben.

Für knapp 200.000 Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt startet heute das neue Schuljahr. Noch sind allerdings viele Lehrerstellen unbesetzt. Wie das Bildungsministerium MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, laufen seit etwa zehn Tagen Einstellungsgespräche. Die ersten Stellen seien bereits besetzt. Im Juli waren laut Ministerium 550 Stellen ausgeschrieben worden. Insgesamt habe es 660 Bewerber gegeben. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hatte wiederholt über einen Lehrermangel geklagt. In den ersten Monaten des Jahres waren bereits 591 Lehrerstellen besetzt worden.

Auf der A2 mussten Autofahrer gestern Abend zwischen Ziesar und Lostau viel Geduld aufbringen. Zwischen Ziesar und Theeßen war ein Pkw in Richtung Hannover von der Fahrbahn abgekommen und in Brand geraten. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, griffen die Flammen auch auf ein Waldstück über. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Vier Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.



Einen weiteren Unfall gab es in der Baustelle zwischen Burg-Ost und Lostau. Ein Lkw fuhr im Stauende auf einen anderen Laster auf. Verletzt wurde niemand. Wegen der Bergungs-und Löscharbeiten gab es auf der A2 an den Unfallstellen in Richtung Hannover stundenlange Behinderungen.