Das Wichtigste am Morgen

07:02 Uhr | Braunkohlebagger wechselt Standort

Im Süden Sachsen-Anhalts geht heute ein Riese auf Reisen: Im Braunkohletagebau Profen wechselt gegen 9 Uhr ein Eimerkettenbagger inklusive Bandwagen vom Abbaufeld Schwerzau ins Abbauffeld Profen Süd. Dazu muss der Gigant rund sechs Kilometer zurücklegen. Der stählerne Koloss bringt fast 1000 Tonnen auf die Waage. Auf seiner Route muss er auch die Verbindungsstraße zwischen Profen und Hohenmölsen überqueren, die deshalb bis 14 Uhr gesperrt ist. Ein extra aufgetragene Sand-Kiesschicht soll den Straßenasphalt vor Schäden schützen. Riesenbagger auf Reisen: Ein Eimerkettenbagger wechselt im Braunkohletagebau Profen heute den Standort. (Symbolbild) Bildrechte: imago/imago images/Rainer Weisflog

06:48 Uhr | Gefängnisinsassen dürfen wieder besucht werden

Gefängnisinsassen in Sachsen-Anhalt dürfen wieder besucht werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Sachsen-Anhalt sollen vom 25. Mai an wieder Besuche in Gefängnissen möglich sein. Nach Angaben des Justizministeriums darf in einer ersten Stufe ein Besucher einen Gefangenen besuchen, auch in Begleitung eines minderjährigen Kindes. Erlaubt sei dies für Ehe- oder Lebenspartner, Lebensgefährten und Angehörige ersten Grades. Besuch und Gefangener werden durch eine Plexiglaswand getrennt. Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU ) sagte, die wochenlangen Besuchsverbote hätten Wirkung gezeigt. Kein Gefangener sei an Covid-19 erkrankt.

06:35 Uhr | Städte- und Gemeindebund Stendal fordert Ende der Kita-Notbetreuung

Städte- und Gemeindebund im Kreis Stendal fordert Ende der Kita-Notbetreuung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Städte- und Gemeindebund im Landkreis Stendal fordert das Ende der Notbetreuung in Kitas. In einem Brief an das Sozialministerium, der MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, fordert der Vorsitzende, Nico Schulz, die Landesregierung auf, die Schließung der Einrichtungen zu beenden und zum Normalbetrieb für alle Kinder zurückzukehren. Hygieneregeln sollten beibehalten, Abstandsregeln verworfen werden. Die aktuellen Bestimmungen würden die Träger an personelle und räumliche Grenzen bringen. Der Aufwand sei unverhältnismäßig.

06:22 Uhr | Laser untersucht versunkenes Dorf im Süßen See

Mit einem Laser soll jetzt das versunkene Dorf im Süßen See untersucht werden. Bildrechte: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Im Süßen See im Mansfelder Land untersuchen Forscher zurzeit ein versunkenes Dorf aus der Bronzezeit mit einem weltweit einzigartigen Laser. Der Unterwasserarchäologe Sven Thomas sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Ziel sei es, die Grabanlage des Dorfes Malandis am Computer komplett als 3-D-Modell zu modellieren. Damit könne man herausfinden, wie und aus welchen Materialen die Grabanlage konstruiert worden sei. Seit drei Jahren laufen die Untersuchungen des Landesamtes für Archäologie Halle im Süßen See.

06:06 Uhr | Tullner: Verschiedene Szenarien für kommendes Schuljahr