Oury Jalloh starb am 7. Januar 2005 in Polizeigewahrsam. Bildrechte: dpa

In Dessau-Roßlau soll heute Corona-konform an den 16. Todestag des Asylbewerbers Oury Jalloh erinnert werden. Er war am 7. Januar 2005 in einer Polizeizelle in der Bauhausstadt ums Leben gekommen. Die genauen Umstände des Todes sind bis heute ungeklärt. Sie konnten auch in zwei Gerichtsverfahren gegen zwei Polizisten nicht geklärt werden.



Das Gedenken heute (150 Menschen sind angemeldet) soll den Organisatoren zufolge im kleinen Kreis und auf Abstand geschehen. Die Kundgebung ist für heute Nachmittag geplant. Die Initiatoren schrieben in einer Ankündigung, man werde niemals vergessen oder schweigen. Stattdessen wolle man auch 16 Jahre nach dem Tod des Mannes aus Sierra Leone für Aufklärung, Gerechtigkeit und Konsequenzen kämpfen, hieß es. Die Initiative wirft Dessauer Polizisten Mord vor und stützt sich dabei auf mehrere Gutachten, die zu diesem Schluss kommen. Auch in Halle ist am Nachmittag eine Kundgebung geplant.