Jahrelang konnte keine Straßenbahn in Magdeburg am Willy-Brandt- und Damaschkeplatz vorbeifahren, ein Halt direkt am Magdeburger Hauptbahnhof war damit nicht möglich. Der Grund: An der Stelle wird der Eisenbahnknoten Magdeburg umgebaut, wozu die Aushebung eines City-Tunnels für Autofahrer gehört – nebst Neugestaltung der Gleise für die Straßenbahnen. Nun dürfen zumindest die Straßenbahnen durch die Tunnelbaustelle gleiten, so dass mit die wichtigste zentrale Straßenbahnroute durch die Landeshauptstadt endlich wieder befahrbar wird – also direkt zum Hauptbahnhof und weiter in die westlichen Stadtteile Stadtfeld, Olvenstedt oder Diesdorf. Bislang wurden die Bahnen dorthin umgeleitet und die Fahrgäste mussten teilweise lange Umwege in Kauf nehmen.