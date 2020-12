Diese Meldung kommt in dieser Woche bislang täglich – auch heute. Denn in Sachsen-Anhalt gilt in immer mehr Landkreisen und Kommunen eine Stallpflicht für Geflügel. Grund: die Ausbreitung der Geflügelpest. Auch das Jerichower Land hat Geflügelhalter nun aufgefordert, ihre Tiere im Stall unterzubringen. Das gilt auch im Salzlandkreis, im Altmarkkreis Salzwedel, in Teilen des Landkreises Mansfeld-Südharz sowie in Weißenfels und Lützen im Burgenlandkreis. Hintergrund: Seit Oktober werden in Deutschland täglich verendete Wildvögel gefunden, die mit dem für Geflügel hochansteckenden Virus infiziert sind. Die Stallpflicht soll Nutztiere vor einer Ansteckung schützen.