In Magdeburg sollen das Strandbad am Barleber See und das Carl-Miller-Bad saniert werden. Das sehen Pläne der Stadt vor, über die der Stadtrat Mitte März entscheiden soll. Demnach soll das Baden am Barleber See bis 2023 attraktiver gemacht werden – zum Beispiel durch neue Gastronomie und neue Spielbereiche. Das Strandbad könne während der gesamten Bauzeit genutzt werden.



Die Arbeiten am Carl-Miller-Bad sollen voraussichtlich 2023 starten. In beide Projekte in Magdeburg sollen der Stadt zufolge knapp 5,2 Millionen fließen – ein Großteil davon von Bund und Land.

Im Barleber See hatte es aufgrund von Blaualgen immer wieder Badeverbote gegeben. Inzwischen wurde der See restauriert (Archivbild). Bildrechte: MDR/Matthias Strauß