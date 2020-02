Das sind die Top-Themen des Tages:

07:42 Uhr | Kemmerich-Wahl mobilisiert auch in Sachsen-Anhalt

Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten hat nicht nur im politischen Sachsen-Anhalt für Aufregung gesorgt. Wie in Erfurt und Berlin gab es auch in Magdeburg eine Kundgebung sowie eine Demonstration. So zogen am Abend nach MDR-Beobachtungen rund 100 Demonstranten vom Schleinufer zum Landtag, darunter Vertreter von ver.di, Fridays for Future und dem Bündnis Seebrücke. Sie wollten gemeinsam ein Zeichen gegen Rechts setzen. Der Protestzug gegen Rechts endete vor dem Magdeburger Landtag. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

07:24 Uhr | "Judensau" wird Fall für Bundesgerichtshof – mindestens

Wird Justiz und Medien weiter beschäftigen: die judenfeindliche Schmähplastik. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die antisemitische Schmähplastik an der Wittenberger Stadtkirche wird weiter die Justiz beschäftigen. Erst am Montag hatte das Naumburger Oberlandesgericht entschieden, dass das Schandmal hängen bleiben darf, weil dessen Bedeutung vor Ort inhaltlich eingeordnet wird. Der Kläger – ein in Bonn wohnender Rentner, der Mitglied der Jüdischen Gemeinde Berlin ist – lässt aber nicht locker. Er kündigte Revision vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe an.



Die Tageszeitung "taz" zitiert ihn heute mit den Worten: "Ich werde alle juristischen Mittel ausschöpfen und notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gehen."



Derweil wurde in Calbe eine vergleichbare Schmähplastik bereits entfernt. Hintergrund sind Restaurierungsarbeiten an der Sankt-Stephanie-Kirche. Sie soll aber nicht wieder angebracht werden, so Pfarrer Jürgen Kohzt in der "taz". "Diese Figur beleidigt auch heute noch permanent", sagte er, weshalb die Gemeinde einen angemesseneren Platz für sie finden werde.

