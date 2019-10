Die Jüdische Gemeinde Halle und der Zentralrat der Juden in Deutschland haben die Sicherheitsvorkehrungen an der Synagoge in Halle kritisiert. Der Gemeindevorsitzende Max Privorozki sagte, die Polizei sei zu spät vor Ort gewesen. Die Beamten hätten mindestens zehn Minuten gebraucht. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, bezeichnete es als skandalös, dass die Synagoge an einem Feiertag wie Jom Kippur nicht gesichert war. Diese Fahrlässigkeit habe sich bitter gerächt.