Versandriese Amazon will am Flughafen Leipzig/Halle eine 20.000 Quadratmeter große Frachthalle bauen. Das hat der Flughaben jetzt mitgeteilt. In den kommenden Tagen sollen demnach die ersten Bauarbeiten beginnen. Im Laufe des Jahres soll alles fertig sein, rund 200 Arbeitsplätze entstehen. Amazon betreibt bereits jetzt ein großes Logistikzentrum in Leipzig. Den Flughafen nutzt das Unternehmen, um Waren zu versenden.

Bei Ameos wird seit gestern wieder gearbeitet. Der Streik ist für vier Wochen ausgesetzt. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

An den Ameos-Kliniken in Staßfurt, Bernburg, Haldensleben, Schönebeck und Aschersleben wird seit gestern wieder gearbeitet. Für die Patienten bedeutet das: Die Notversorgung ist (vorerst) Geschichte. "Wir sind froh, dass wir wieder ganz normal Patienten versorgen können, ohne Einschränkungen zu haben", sagt deshalb auch Mediziner Stephan Rudolph von der Ameos-Klinik in Aschersleben. In seinem Haus müssten in den kommenden Wochen 20 bis 40 Operationen nachgeholt werden. Sie waren während des zweieinhalb-wöchigen Streiks ausgefallen.