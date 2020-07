Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) hat die geplante Stunden-Kürzung an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen verteidigt. Tullner sagte im Landtag, die Schülerzahlen seien gestiegen und würden weiter steigen. Gleichzeitig gebe es im Land und bundesweit zu wenig Lehrkräfte. Damit müsse man jetzt umgehen. Das Unterrichts-Angebot werde über den Mindestvorgaben der Kultusministerkonferenz bleiben. So sollen die Wochenstundenzahlen bei Deutsch und Mathematik etwa nicht erheblich reduziert werden. In den Schuljahrgängen 5 bis 10 sollen zusammen jeweils zwei der bislang 24 Wochenstunden entfallen.