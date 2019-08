Eine muslimische Grundschülerin aus Halle darf vor dem Schwimmunterricht im Badeanzug duschen. Das hat das Verwaltungsgericht in Halle bekanntgegeben. Demnach umfasst die im Grundgesetz verankerte Glaubensfreiheit auch das Tragen bestimmter Kleidung und steht bereits Kindern zu. Dies gelte auch, wenn die Haus- und Badeordnung andere Regelungen vorsehe. Die Schülerin hatte mit Verweis auf den Koran dargelegt, dass es nach ihrer Glaubensüberzeugung nicht erlaubt sei, sich vor Fremden nackt zu zeigen.

Für die Beseitigung der hohen Waldschäden in Sachsen-Anhalt will Landes-CDU-Chef Holger Stahlknecht die Bundeswehr um Hilfe bitten. In einer Pressemitteilung erklärt Stahlknecht, vertrocknetes und vom Borkenkäfer befallenes Holz müsse unverzüglich aus den Wäldern geschafft werden.



Damit könne man die Waldbesitzer nicht allein lassen. Um die Situation vor Ort zu entlasten, werde er jetzt einen Bundeswehr-Einsatz anfordern.