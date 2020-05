​Das Wichtigste am Morgen

06:28 Uhr | Mehr Zeit für Bewerbung um Landesgartenschau

Die Landesgartenschau ist für viele Städte eine Chance, von sich reden zu machen – und Touristen in die Stadt zu holen. Mit Bad Lauchstädt im Saalekreis, der Stadt Wittenberg und Bitterfeld-Wolfen haben sich für 2026 drei Kommunen mit einer Bewerbung beschäftigt. Doch wegen der vergangenen Wochen war das gar nicht so leicht, diese zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Die Frist sollte am 15. Juni ablaufen. Nun hat das Land das Bewerbungsverfahren gestoppt. Nun ist ein Jahr mehr Zeit. Aus Bitterfeld-Wolfen hieß es schon, man begrüße die Entspannung. Dort will der Stadt kommende Woche entscheiden, ob die Bewerbung nun tatsächlich erfolgen soll.

06:17 Uhr | Drittligaspiele in Magdeburg genehmigt

Der Neustart in die 3. Fußball-Liga ist für den 1. FC Magdeburg gesichert. Die Landeshauptstadt hat heute die notwendige Ausnahmegenehmigung erteilt. Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sagte, man könne sich bei dem derzeit nicht vorhandenen Infektionsgeschehen in der Stadt nicht gegen Heimspiele aussprechen. Ob und in welchem Umfang Zuschauer zugelassen werden, werde derzeit noch abgestimmt. Magdeburg empfängt am Sonnabend den 1. FC Kaiserslautern.

06:03 Uhr | Freibadöffnungen noch zögerlich

Mit Aufgabe der Kontaktbeschränkungen könnten auch zahlreiche Freibäder in Sachsen-Anhalt wieder öffnen. Die Betonung liegt auf könnten. Denn die Bäder müssen zunächst ein tragfähiges Hygienekonzept vorlegen. Und das kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Gerade jetzt in den Pfingstferien eröffnen sich für die Kids im Land daher noch keine großen Badefreuden. Ausnahmen gibt es: So öffnet zum Beispiel in Halle das Heidebad und das Freibad Derenburg in Blankenburg. Weitere Pläne im Überblick:

Das Freibad "Am Thie" in Blankenburg plant am 5. Juni zu öffnen

das Erlebnisbad "Saaleperle" in Bernburg bereitet sich auf eine Öffnung ab Mitte Juni vor

das Strandbad Sandersdorf gab an, in der kommenden Woche wieder zu öffnen

das Erlebnisbad Bad Lauchstädt öffnet am morgigen Freitag

das Freibad in Freyburg will am 6. Juni loslegen

06:01 Uhr | Kritik an Zuschuss für Kulturschaffende im Land

Die Künstler in Sachsen-Anhalt sollen 1.000 Euro erhalten, jeweils für drei Monate. Doch das löst auch Kritik aus, weil die Gelder daran gebunden sind, dass die Kulturschaffenden neue Konzepte erarbeiten. Der Magdeburger Kabarettist Hans-Günther Pölitz sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Programm der Landesregierung gehe "haargenau" an dem vorbei, was die Künstler gefordert hätten. Es sei nicht um eine projektgebundene Förderung gegangen, sondern um eine Grundsicherung.