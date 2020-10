In Magdeburg bleibt ab heute bis zum Ende der Woche der Müll stehen. Die Gewerkschaft Verdi ruft von Donnerstagmorgen an die Beschäftigten der Abfallwirtschaft in der Landeshauptstadt dazu auf, zwei Tage lang die Arbeit niederzulegen. Das ist Teil eines Warnstreiks, der sich über ganz Mitteldeutschland zieht, Hunderte Beschäftigte sind einbezogen, darunter auch in Chemnitz, Erfurt und Weimar. Eine Verdi-Sprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei bewusst ein zweitägiger Warnstreik. Durch den Feiertag am Sonnabend bleibe der Müll mehrere Tage liegen. Auch die Deponien und Wertstoffhöfe sollten geschlossen bleiben. Verdi geht davon aus, dass 100 bis 150 Beschäftigte (von rund 300) an den Protestaktionen teilnehmen. Ein Sprecher der Stadt Magdeburg sagte, es sei unklar, wie stark die Einschränkungen am Ende seien. Es gebe keinen Plan B.