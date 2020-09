Eine Nachricht machte gestern viele Menschen traurig: Der Schauspieler Michael Gwisdek ist gestorben. Nach "kurzer schwerer Krankheit", wie seine Agentur dazu mitgeteilt hatte. Der gebürtige Berliner erklärte in Interviews oft, wie andere große Schauspieler Eindruck auf ihn gemacht haben, als er jung war, sei es Alain Delon oder James Dean. Etwa so: "Meine Mutter ist mit mir Gesundbrunnen ins Kino gegangen, wir haben alle drei James-Dean-Filme gesehen. Dann kam ich raus, habe mir erst mal den Kragen hochgemacht (...) und war auf einmal kompliziert. Ja, so will ich sein – so fing die ganze Scheiße an." Gwisdek ist 78 Jahre alt geworden. Viele verabschiedeten sich mit warmen Worten, etwa Regine Sylvester, die mit ihm befreundet war. In der "Berliner Zeitung" schrieb die Journalistin.