PS: Der HFC-Podcast "Badkurvenversteher" folgt heute auf dem Fuße und wird dann zum frühen Abend hin hier zu finden sein.

06:03 Uhr | Landgericht: Anklage wegen versuchten Mordes an einem Polizisten

Am Landgericht in Magdeburg beginnt heute ein Prozess gegen einen 33-Jährigen, weil er einen Polizisten attackiert hat. Die Anklage geht von versuchtem Mord aus. Hintergrund ist, dass er im November vergangenen Jahres in Benzingerode im Harz in einen Baumarkt eingebrochen sein und dann einen Fluchtversuch unternommen haben soll. Den Angaben des Gerichts zufolge wird dem Mann vorgeworfen, dabei mehrere Polizeiautos gerammt zu haben. Dann soll eine Beamte einen Signalschuss abgegeben haben, als er weiter flüchten wollte. Als er sich dann auf den Boden legte und ein Polizist Handschellen anlegen wollte, soll der Mann versucht haben, nach einer geladenen Pistole in seiner eigenen Jacke zu greifen. Den Polizisten soll er zudem körperlich angegriffen und mit einem Kampfsportgriff gewürgt haben. Erst vier Beamten sei es gelungen, ihn zu überwältigen.

06:01 Uhr | Magdeburg und Schönebeck: Besuchsverbote in Kliniken wieder ausgeweitet

Der Ausbruch mit Sars-CoV-2 in Magdeburg strahlt offenbar auch auf Schönebeck im Salzlandkreis aus. Dort war eine Patientin aus Magdeburg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei Kliniken in Schönebeck nehmen nun keine neuen Patienten mehr auf. Außerdem wurde ein Besuchsverbot verhängt. Nun sollen alle Patienten und Mitarbeiter getestet werden. Die Magdeburgerin war in beiden Kliniken behandelt worden.

Auch in Magdeburg haben Kliniken ihre Besucherregelungen wieder verschärft. Die Uniklinik hat das erst kürzlich aufgehobene Besuchsverbot erneut verhängt. Das Städtische Klinikum Olvenstedt hat mögliche Besuche auf wenige Ausnahmen beschränkt. Dort war am Donnerstag ein Patient, soweit bekannt wurde eine Frau, in der Notaufnahme verstorben. Ein Test auf Sars-CoV-2 im Nachhinein fiel positiv aus.

05:48 Uhr | Magdeburg sucht Quelle für Corona-Ausbruch

Gerade eben war die Rede davon, dass Bund und Länder sich auch darauf geeinigt haben, nach den Sommerferien wieder einen Regelbetrieb an Schulen zu ermöglichen. Wie realistisch das in der Praxis ist, muss sich zeigen. In Magdeburg ist es jetzt schon schwierig, alle Schulen offen zu halten. Seit Wochenbeginn hat die Stadt zehn Schulen geschlossen, außerdem einige Jugendeinrichtungen und Spielplätze. Am Mittwoch verzeichnete die Stadt an einem Tag mehr als 20 neu registrierte Fälle mit dem neuartigen Coronavirus. Dazu muss man sehen: Magdeburg war im Mai wochenlang vollkommen ohne neue Fälle.

Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) vermutet die Quelle bei einem Gläubigentreffen der evangelischen Pfingstgemeinde. "Irgendwo hier in Magdeburg oder Schönebeck", sagte er MDR SACHSEN-ANHALT. Eine Rolle, so wird bereits länger vermutet, könnte der Kontakt zu einem Pfarrer aus Berlin spielen, der in mehreren Gemeinden unterwegs war. Was die zwei zuletzt geschlossenen Schulen angeht, so gab es dort zum Einen einen inifizierten Lehrer, zum Anderen zwei infizierte Schülerinnen. Letztlich ist noch unklar, wie die aufgekommenen Fälle in der Stadt zusammenhängen und ob sie das tun. Von einer Infektionswelle wollen die Verantwortlichen bisher nicht sprechen. In der Fieberambulanz der Stadt wurden seit letzter Woche mehr als 860 Tests vorgenommen.

05:33 Uhr | Bund und Länder finden Corona-Linie

Erstmals seit Wochen machen Bund und Länder wieder eine gemeinsame Linie bei der Corona-Eindämmung deutlich. Ganz klar festgehalten werden soll an

dem Mindestabstand von 1,50 Meter

dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wenn dieser Abstand nicht eingehalten werden kann

Großveranstaltungen bleiben noch bis mindestens Ende Oktober verboten

Schulen sollen nach den Sommerferien in den Regelbetrieb zurückkehren. Bedingung sei aber, dass das Infektionsgeschehen das zulasse. Den Überblick finden Sie hier in einer kurzen Zusammenfassung der Kollegen von MDR AKTUELL.

05:27 Uhr | Warm, aber ungemütlich