Die Fraktion der Linken im Landtag teilte mit, der Vorfall sei eine Blamage für Sachsen-Anhalt. Die rechtspolitische Sprecherin Eva von Angern kritisierte: "Die Tatsache, dass der Attentäter von Halle sich minutenlang unbeaufsichtigt in der Justizvollzugsanstalt aufhalten konnte, wirft viele Fragen auf." Zu klären sei, ob und wann das Ministerium informiert wurde und wie es zu dieser Aufsichtsverletzung kommen konnte."



Der Prozessauftakt soll voraussichtlich in wenigen Wochen sein, geplant für den 21. Juli. Diesen Monat will der zuständige Strafsenat am Landgericht in Naumburg über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Stephan B. wurde unterdessen in die JVA Burg verlegt.