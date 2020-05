​Das Wichtigste am Morgen

07:51 Uhr | Landwirte wollen mit Traktoren demonstrieren

Zahlreiche Landwirte wollen heute mit ihren Traktoren in Magdeburg anrollen. Viele Landwirte fühlen sich zu Unrecht dafür kritisiert, dass die Artenvielfalt zurückgeht. Monokulturen und immer weniger Grünstreifen an Feldrändern werden häufig als einige der Ursachen benannt. Hintergrund ist dabei vor allem die anstehende Sonderkonferenz zur geplanten Reform der EU-Agrarsubventionen. Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) fordert eine stärkere Berücksichtigung ökologischer Bedingungen, aber auch von Klimaschutzzielen, wenn es darum geht, Gelder an Landwirte auszuzahlen.

Dalbert sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Europa müsse eine ökologische Wende der Landwirtschaft hinbekommen. Angesichts des hohen Finanzbedarfes durch die Corona-Krise befürchtet sie, dass eine solche Weichenstellung ins Hintertreffen geraten könnte. 2019 waren insgesamt knapp 420 Millionen Euro EU- Fördergelder an Landwirte in Sachsen-Anhalt geflossen.

07:26 Uhr | Protest für Erhalt Klinikum Havelberg geht weiter

An diesem Donnerstag geht der Protest am Klinikstandort Havelberg weiter. Geht es nach dem Betreiber soll der nämlich keiner mehr bleiben, sondern zu einer Pflegeeinrichtung umgewandelt werden. Erste Umbauten laufen bereits. Dagegen wehren sich seit Monaten unermüdlich die Mitarbeiter, auch heute Mittag wieder mit Protesten. Mittlerweile wird die Initiative gegen die Schließung von mehr als 9.000 Menschen aus der ganzen Region per Unterschrift unterstützt.

Das Havelberger Krankenhaus dient der Grund- und Akutversorgung. Es beschäftigt 50 Mitarbeiter und hat 37 Betten. Jährlich werden etwa 2.000 Patienten ärztlich versorgt.

07:11 Uhr | Millionär in Sachsen-Anhalt jeder Zehntausendste

Eine interessante Statistik wurde veröffentlich, nämlich wie viele Menschen ein Millioneneinkommen haben - und wie sich das auf die Bundesländer verteilt. Demnach sind es mehr dieser Einkommensmillionäre in Deutschland geworden. Zahlen dazu liegen dem Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2016 vor. Demnach hatten fast 23.000 Personen mindestens eine Million Euro an Einkommen zu versteuern. Das seien 1.700 mehr gewesen als ein Jahr zuvor. Im Schnitt gaben die Millionäre ein Einkommen von 2,7 Millionen Euro an. Die meisten von ihnen leben in Hamburg, wo etwa jeder Tausendste mehr als eine Million Euro verdient. In Sachsen-Anhalt schafft das nur jeder Zehntausendste. Damit gibt es bundesweit hierzulande die wenigsten Einkommensmillionäre.

06:43 Uhr | Kinobesuch wieder drin

Viele Kinos haben sich vorbereitet, um ab diesem Donnerstag wieder zu öffnen. So ist das Luchs-Programm-Kino am Zoo in Halle ab heute wieder für Filmfreunde da. Drei Vorstellungen gibt es täglich, sonntags vier. Auch in das Cinemaxx-Kino im Charlottenviertel zieht wieder Leben ein. Tickets sollten möglichst online gebucht werden, heißt es, im Kino in Halle-Neustadt dagegen nur telefonisch. Das Merseburger Domstadtkino startet am Sonnabend nach zweieinhalb Monaten Zwangspause in die Filmzeit. In Magdeburg hat das Cinemaxx am Hauptbahnhof angekündigt, dass es ab heute wieder öffnet.