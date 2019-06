Die Großbäckerei Aryzta überlegt, ihr Werk in Mansfeld zu schließen. Das schreibt die Mitteldeutsche Zeitung. Demnach sollen die 180 Mitarbeiter in das Werk in Eisleben wechseln, um die Anlage dort besser auszulasten. In Eisleben hat Aryzta 1.700 Beschäftigte. Auch das Werk in Artern in Thüringen wird womöglich geschlossen. Aryzta produziert Tiefkühl-Backwaren.



Zu Aryzta gehörte auch der Backwarenhersteller Fricopan, der im August 2016 sein Werk in Immekath in der Altmark geschlossen hatte.