Der Bauernverband Börde kritisiert die neuen Pläne zum Hochwasserschutz von Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne). In einer Mitteilung heißt es, der Fokus werde zu sehr auf die Natur gelegt. Es werde nicht auf die Menschen geschaut, die in den betroffenen Gebieten lebten und arbeiteten. Die Bauern befürchten, viel Ackerland nicht mehr nutzen zu dürfen. Sie fordern daher, nur Flächen für den Hochwasserschutz zu nutzen, wenn dadurch tatsächlich der Pegel wirksam abgesenkt werden kann. Die Umweltministerin will heute in Sandau die Pläne für die neuen Überflutungsflächen entlang der Elbe vorstellen.