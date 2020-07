Einen schönen Donnerstagmorgen! Heute ist der 2. Juli 2020. Ich bin Luca Deutschländer und freue mich, dass Sie den Weg in den Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT gefunden haben.



Als ich heute früh auf dem Weg zur Arbeit war, sahen die Straßen in Magdeburg teilweise aus wie an einem nassen Herbsttag: überall Blätter auf der Straße, ab und an auch ein paar Äste. Schuld daran ist das Unwetter gestern Abend. In Magdeburg etwa ließen starker Wind und Gewitter mehrere Bäume umstürzen. Die Feuerwehr kam nach eigenen Angaben zwischenzeitlich nicht hinterher. Ich hoffe, Sie sind, wohlbehalten durchgekommen. Auf geht's in den Donnerstag.