06:40 Uhr | Corona in Bernburg: Fünf Kita-Erzieherinnen positiv

In einer Kita in Bernburg sind fünf Erzieherinnen mit dem Coronavirus infiziert. Das hat der Salzlandkreis mitgeteilt. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Kinder der Einrichtung seien in Quarantäne geschickt worden. Landrat Markus Bauer (SPD) rief die Menschen einer Mitteilung zufolge auf, Hygienekonzepte für Kitas und Schulen einzuhalten. Ziel müsse sein, deren Betrieb trotz steigender Infektionszahlen aufrechtzuerhalten.

06:26 Uhr | Interesse an Pflegeberufen gewachsen

In Sachsen-Anhalt stoßen Berufe in der Pflege bei Auszubildenden auf ein wachsendes Interesse. Das hat das Sozialministerium jetzt mitgeteilt. An den 45 Pflegeschulen im Land haben demnach knapp 1.800 Frauen und Männer eine Ausbildung aufgenommen – etwa elf Prozent mehr als noch voriges Jahr und knapp 440 Personen mehr als 2016. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) schlussfolgerte aus den Zahlen, Sachsen-Anhalt habe gute Zukunftschancen und Perspektiven in der Pflege. Pflegeberufe in Sachsen-Anhalt sind beliebter als noch vor einigen Jahren. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/localpic

06:12 Uhr | Gardelegen: Mann von Schuss aus Polizeiwaffe verletzt

In Gardelegen ist ein Mann bei einem Polizeieinsatz vom Schuss aus einer Dienstwaffe verletzt worden. Laut Polizei waren die Beamten alarmiert worden, weil der 43-Jährige mit einer Metallkette auf ein Auto eingeschlagen haben soll, in dem Menschen saßen. Anschließend sei der mutmaßliche Täter mit seinem Wagen geflohen und habe dabei mehrere Fahrzeuge beschädigt. Polizisten entdecken ihn später in seinem Auto sitzend auf einem Acker. Als die Beamten versuchten, den Mann aus dem verriegelten Fahrzeug herauszuholen, löste sich den Angaben zufolge ein Schuss. Der 43-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Magdeburg geflogen.

05:54 Uhr | Ab heute: Maskenpflicht in Teilen von Halle