07:05 Uhr | JVA Roter Ochse – Justizvollzugsbeamte sehen sich herabgewürdigt

Der Personalmangel treibt die Justizvollzugsbeamten in der JVA Roter Ochse in Halle um – und, wie mit ihnen umgegangen wurde, als die Wellen hochschlugen. Und hoch schlugen sie, zu Recht ja auch, als der Attentäter von Halle am Pfingstsamstag unbehelligt einen Innenzaun der JVA überklettern konnte, weil er eine zeitlang entgegen den Anordnungen unbewacht war. Gewerkschafter Mario Pinkert bekräftigt nun die Vorwürfe gegen Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU), die ihn und viele seiner Kollegen seit dem gescheiterten Fluchtversuch des Halle-Attentäters umtreiben: Anstatt sachlich zu argumentieren, habe Keding einen ganzen Berufsstand in Verruf gebracht.

Beim ersten Interview der Ministerin ist nicht die Wertschätzung der Justizvollzugsbeamten rübergekommen, so wie man es eigentlich erwarten kann – mit einer sachlichen klaren Aussage. Mario Pinkert, Gewerkschaft der Justizvollzugsbeamten

Dabei unternehme Ministerin Keding zu wenig gegen den bestehenden Personalnotstand – der das eigentliche Problem sei, sagt Pinkert. Dadurch nehme sie in Kauf, dass Kollegen psychisch überlastet würden. Auch aus der JVA Burg soll es solche Vorwürfe geben. Die nackten Zahlen zeigt ein Brief, den die JVA-Beamten nun an Kedings Haus übersandt haben – ein Hilferuf, endlich tätig zu werden. Passagen daraus liegen MDR SACHSEN-ANHALT vor. Demnach bräuchte es 61 Mitarbeiter, um ordentlich arbeiten zu können, 42 gebe es.

Vom Ministerium hieß es – überrascht von den Vorwürfen, da es erst kürzlich ein Zusammentreffen in den Gefängnissen gegebeben habe –, es werde jetzt alles geprüft.

06:43 Uhr | Millioneninvestition im Zellstoffwerk in Arneburg