In das Zellstoffwerk in Arneburg soll ein zweistelliger Millionenbetrag investiert werden. Das sagte Geschäftsführer André Listemann MDR SACHSEN-ANHALT. Man wolle die Produktion von derzeit 670.000 Tonnen auf 740.000 Tonnen steigern. Dazu sollen die Umweltwerte des Betriebs verbessert werden. Die Maschinen laufen im Arneburger Zellstoffwerk auf Volllast. Auch in den zurückliegenden Monaten der Corona-Krise war das nicht anders – während andere Branchen aufgrund von Lockdown und verändertem Konsumverhalten in finanzielle Probleme gerieten. Der Markt für Druck- und Zeitungspapiere brach zwar ein, aber Zellstoff wird auch für Toilettenpapier und Hygieneartikel gebraucht. Das war besonders im Frühjahr bekanntlich seeehr gefragt.