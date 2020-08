Was wir jetzt neben der Fahrpläne ebenfalls gemeinsam checken: Wie das Wetter heute wird. Da ist heute von allem so ein bisschen was dabei. Es gibt längere Phasen mit Sonnenschein, außerdem dichtere Wolken, Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und 34, auf dem Brocken bei 22 Grad. Tanzen im Regen für die sommerliche Abkühlung können Sie also heute voraussichtlich auf Ihrer To do-Liste im Laufe des Tages abhaken.