07:55 Uhr | Großeinsatz der Polizei: Studierende machten Schießübung

Das SEK musste ein Studentenwohnheim der Hochschule Magdeburg-Stendal stürmen, weil drei Studierende Schießübungen auf dem Dach machten. Bildrechte: Thomas Schulz

Drei Studierende haben auf dem Gelände der Fachhochschule Magdeburg-Stendal einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Sie hatten Schießübungen auf dem Dach eines Studentenwohnheims mit einem Luftdruckgewehr gemacht. Anwohner sahen, dass sich Menschen mit einer Waffe auf dem Dach befanden und riefen die Polizei. Die wiederum rückte mit einem Großaufgebot an – unter anderem mit zusätzlichem Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamts und einem gepanzerten Spezialfahrzeug.

Zu dem Zeitpunkt hatten die drei Studierenden das Dach bereits verlassen. Dementsprechend wurde das Wohnheim gestürmt und eine Wohnung durchsucht. Dort trafen die Beamten auf die Studierenden, die wenig später gestanden, dass sie Schießübungen gemacht hatten. Allerdings hatte keiner von ihnen einen entsprechenden Waffenschein. Die Beamten stellten zusätzlich eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sicher. Nach über vier Stunden konnten die 90 Beamten den Einsatz beenden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

07:25 Uhr | Schulstart ohne fertig sanierte Schulen?

Stellen Sie sich vor, die Schule beginnt wieder, aber die Schulen sind nicht fertig saniert, sondern sind eher eine Baustelle. Was sich irgendwie skurril anhört, passiert derzeit aber wirklich: Sowohl der Verbinderbau an der Arneburger Schule als auch die nagelneue Grundschule in Goldbeck werden nicht pünktlich fertig, sagte Verbandsgemeindebürgermeister René Schernikau.



Der Verbindungsbau ist nicht nur teurer geworden als ursprünglich geplant, er kostet mehr als 1,1 Millionen Euro. Er wird auch erst Mitte, Ende September genutzt werden können. Und in Goldbeck ist der Umzug aus der alten Schule hinein in die neuen Räume für die Oktoberferien geplant. Eine der Ursachen für die Verzögerungen war der Corona-Lockdown, eine zweite vorherige Diskussionen um die Kosten.

07:14 Uhr | Altes Kunstwerk kehrt nach Salzwedel zurück

Das geschnitzte Kunstwerk ist nach 75 Jahren wieder Teil der Stadt Salzwedel. Bildrechte: Stadt Salzwedel

In Salzwedel ist ein altes, geschichtliches Kunstwerk zurückgekehrt. Und zwar diese geschnitzte Holzscheibe, die das Wappen der Hansestadt zeigt. 1945 hat der Stiefvater von Stephen Coombs die Schnitzerei mitgenommen. Er war als Soldat der englischen Armee nach Deutschland gekommen und hat das Holzstück als Souvenir seitdem behalten. Nach 75 Jahren meldete sich der Schwiegersohn bei der Stadtverwaltung, da er das Kunstwerk gerne der Stadt zurückgeben wollte. Es soll einen dekorativen Platz im Rathaus finden.

06:50 Uhr | Was tun mit einem maroden Sportstadion?

Wo wir gerade schon in Köthen sind: Dort ist ein Sportstadion so marode, dass es teilweise abgesackt ist. Die Senken im Fußballplatz sind bis zu 30 Zentimeter tief, in der Laufbahn sind meterlange Risse. Neben Fußballern und Leichtathleten nutzen auch zahlreiche Schulen das Stadion für den Sportunterricht. Wie der Präsident des Fußballvereins Germania Köthen Ronald Maaß erklärt, kann das Stadion nur mit Fördermitteln saniert werden. Ein Neubau würde 25 Millionen Euro, eine Sanierung vier Millionen Euro kosten. Das 100 Jahre alte Stadion steht auf einer ehemaligen Deponie.

06:31 Uhr | Köthener Museum braucht Ihre Hilfe

Apropos Corona: Das Historische Museum in Köthen möchte der Pandemie eine ganze Ausstellung widmen – und braucht dafür Ihre Unterstützung. Und zwar ist es auf der Suche nach Symbolen für das Krisenjahr 2020. Die Idee ist, dass die zukünftige Ausstellung die Fragen beantwortet: "Wie könnten sich die Menschen an die Corona-Pandemie in 50 oder 100 Jahren erinnern, womit würden sie diese Zeit verbinden?" Das können Dokumente, Fotos oder Alltagsgegenstände sein. Vorschläge und Einsendungen können Sie direkt an das Museum richten.

06:15 Uhr | Wellbrocks Vorfreude auf die deutsche Meisterschaft

Schwimmer Florian Wellbrock holte bei der WM 2019 Doppel-Gold – aktuell freut er sich auf die deutsche Meisterschaft in diesem Jahr. Bildrechte: imago images/Bernd König

Wer im Gegensatz zu unserem Wasserski-Test professionell Wassersport betreibt, ist der doppelte Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock aus Magdeburg. Vor einem Jahr holte er Doppel-Gold bei der WM in Südkorea über 1.500 Meter Freistil im Becken und zehn Kilometer im Freiwasser. Wegen der Corona-Pandemie kann er sein Talent dieses Jahr nicht bei den olympischen Sommerspiele in Tokio beweisen – sie wurden auf 2021 verschoben. Dafür freut er sich umso mehr auf die diesjährige deutsche Meisterschaft:

Es wird eine viel coolere deutsche Meisterschaft als sonst, weil das Gefühl viel emotionaler sein wird, dass man wieder mit den anderen Wettkämpfe schwimmen kann. Florian Wellbrock, doppelter Schwimm-Weltmeister

Die wegen der Coronavirus-Pandemie verlegten nationalen Titelkämpfe sollen vom 29. Oktober bis zum 1. November in Berlin stattfinden.

05:58 Uhr | Wasserski fahren auf dem Löderburger See